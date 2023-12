DJ MARKET TALK: BCE pode começar a cortar taxas em março - SEB Research

(DJ Bolsa)-- O SEB Research reviu a previsão para o Banco Central Europeu, esperando o primeiro corte de taxas em março em vez de junho, diz Jussi Hiljanen, estratega-chefe para taxas do euro e dólar, numa nota. "Devido ao progresso favorável do processo desinflacionista, achamos agora que o BCE deve iniciar os cortes em março (em vez de junho)", diz. Os futuros dos mercados monetários descontam um corte de taxas de 20 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.