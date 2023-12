DJ MARKET TALK: BCE pode considerar cortes de taxas no curto prazo

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu poderá começar a considerar cortes das taxas de juro à medida que a inflação abranda convincentemente e a atenção se volta para evitar uma recessão, diz Michael Field, estratega de mercados europeus da Morningstar. Os preços no consumidor subiram ao ritmo mais lento em mais de dois anos em novembro, a 2,4%, com a taxa subjacente também a aliviar, de acordo com os dados confirmados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.