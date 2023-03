DJ MARKET TALK: BCE pode dar orientação mais leve para maio

(DJ Bolsa)--Além de um provável aumento de 50 pontos base na taxa de juro, a reunião do Banco Central Europeu deve dar uma orientação mais leve para maio, sugerindo outro movimento de 50 pontos base, a menos que as perspetivas para a inflação subjacente melhorem entretanto, disseram estrategas do Bank of America. No entanto, os mercados podem não conseguir o que procuram, escreveram em nota antes da reunião do BCE na quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.