DJ MARKET TALK: BCE pode esperar por sinal da Fed antes de reduzir ritmo do PEPP

(DJ Bolsa)-- Os dados económicos, incluindo a inflação, sugerem que o Banco Central Europeu pode abrandar as compras de ativos no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, no quarto trimestre na reunião de quinta-feira, mas dezembro parece ser uma data mais provável para essa decisão, diz à Dow Jones Newswires Nadege Dufosse, chefe da Candriam. "Pode exigir alguma comunicação especializada ...

