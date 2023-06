DJ MARKET TALK: BCE pode estar perto do pico das taxas, é muito cedo para parar restrição

(DJ Bolsa)-- Apesar de a Fed ter escolhido fazer uma pausa no ciclo de subidas, e os sinais de aproximação do pico das taxas de juro na Zona Euro, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, não vai mudar a direção do ciclo de restrição do BCE por agora, diz Geoff Yu, estratega macro e de forex para a região do BNY Mellon, numa nota. Não há suficientes dados fracos que apontem para uma tendência ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.