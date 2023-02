DJ MARKET TALK: BCE pode exagerar riscos de inflação da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu espera que o choque da inflação perdure por mais tempo do que parece provável, diz Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg, numa nota. O BCE receia que as expectativas de inflação possam ficar desancoradas e os sindicatos possam desencadear uma espiral salários-preços, dois riscos que para já estão contidos, diz. "O BCE subestimou a tendência estrutural da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.