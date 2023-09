DJ MARKET TALK: BCE pode manter tendência de restrição durante algum tempo

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu vai manter uma tendência de restrição durante algum tempo e ser claro de que uma pausa em setembro não sinaliza o fim do seu ciclo de subidas das taxas, "mesmo que não esperemos quaisquer mais subidas este ano", dizem analistas do Nordea, numa nota. Vai demorar algum tempo até que o BCE fique convencido que a inflação está a ir de forma sustentável para o alvo de 2%, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.