DJ MARKET TALK: BCE pode parar de aumentar as taxas depois de março

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base em fevereiro e numa magnitude semelhante em março antes de fazer uma pausa, mas há riscos de mais subidas depois disso, diz Felix Huefner, economista do UBS, num webinar. A previsão oficial do UBS para a taxa de depósito terminal do BCE -- onde o BCE irá parar de aumentar as taxas -- é de 3%, mas os analistas do banco reconhecem o risco de uma subida ...