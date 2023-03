DJ MARKET TALK: BCE pode parar de subir juros após junho

(DJ Bolsa)--Os analistas do ING Bank preveem que o Banco Central Europeu avance com dois aumentos adicionais nas taxas de juro de 25 pontos base cada um em maio e junho, seguidos de uma pausa no ciclo de aumento das taxas de juro, disse Carsten Brzeski, responsável global de macro. A partir daí, o BCE deve entrar num período de expectativa mais longo, disse Brzeski, acrescentando que isso ainda colocaria as taxas de juros do BCE perto de máximos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.