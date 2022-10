DJ MARKET TALK: BCE pode pausar subidas em dezembro após 75pb em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Metzler Asset Management prevê que o Banco Central Europeu suba as taxas de juro 75 pontos base na reunião de outubro, antes de uma possível pausa já em dezembro, diz o economista-chefe Edgar Walk numa nota. "Conseguimos imaginar [o BCE] a fazer uma pausa entre dezembro e março -- devido à profunda recessão esperada -- e não retomar o ciclo de subidas de taxas até ao segundo trimestre de 2023",... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.