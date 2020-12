DJ MARKET TALK: BCE pode reforçar PEPP em duas fases -JPM

(DJ Bolsa)-- O J.P.Morgan espera que o Banco Central Europeu reforce o Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, de EUR1,35 biliões em duas fases. O primeiro passo vai ser na reunião de dezembro com um aumento de EUR500 mil milhões, que vai ser seguido de outro aumento de EUR250 mil milhões perto de meados de 2021, diz o JPM, cujos economistas também esperam que o PEPP seja eventualmente prolongado até 2022. O cená... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

