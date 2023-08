DJ MARKET TALK: BCE pode roubar a ribalta em Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- Os mercados preparam-se para comentários hawkish do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, mas as pistas mais relevantes podem vir da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz Christoph Rieger, responsável de research de taxas e crédito do Commerzbank Research, numa nota. "Vale a pena recordar que o antigo presidente do BCE [Mario] Draghi aprovou esta conferência ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.