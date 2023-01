DJ MARKET TALK: BCE pode subir as taxas mais rapidamente que o previsto em 2023

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar a taxa de depósito para 3% face a 2% até março, em vez de maio, como era previsto, diz Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, numa nota. A subida da inflação subjacente e os dados económicos melhores do que o esperado no quarto trimestre reforçaram o argumento a favor de subidas mais rápidas do que o previsto das taxas de juro, diz o economista.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.