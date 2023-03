DJ MARKET TALK: BCE pode subir mais vezes os juros apesar dos riscos financeiros

(DJ Bolsa)--É provável que o Banco Central Europeu aumente ainda mais as taxas de juro, apesar dos riscos para a estabilidade financeira, embora o ritmo de aumentos potenciais das taxas pareça incerto, diz o Quintet Private Bank. "O nosso cenário base, atualmente, é que a instabilidade não vai atrapalhar muito a trajetória das taxas", disse o economista do Quintet Private Bank Daniele Antonucci numa nota. "Isso significa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.