DJ MARKET TALK: BCE pode subir projeções do PIB para 2020

(DJ Bolsa)--O Banco Central Europeu pode ajustar as previsões macroeconómicas na reunião de política monetária desta quinta-feira e há alguns riscos de forte reação contra a subida do euro, disse Win Thin, responsável global de estratégia cambial do Brown Brothers Harriman. Quanto às projeções macro, é possível uma subida moderada da projeção do BCE para o PIB de 2020 face à... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone