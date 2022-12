DJ MARKET TALK: BCE pode subir taxas 150pb no 1S de 2023

(DJ Bolsa)-- A Pictet Wealth Management ajustou a previsão para as taxas de juro do Banco Central Europeu para ter em conta a mensagem hawkish do banco central na reunião de dezembro. A firma espera agora que a taxa de depósito suba para 3,5% até ao fim de maio de 2023, diz a economista sénior Nadia Gharbi numa nota. "Achamos agora que o BCE vai subir a taxa de depósitos 50 pontos base em fevereiro, mais 50 pontos base em març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.