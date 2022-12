DJ MARKET TALK: BCE pode subir taxas mais que o esperado na próxima semana

(DJ Bolsa)-- O risco de o Banco Central Europeu subir as taxas de juro mais 75 pontos base -- mais do que os 50 pontos base atualmente descontados pelo mercado -- aumentou claramente, diz Carsten Brzeski, responsável global de macroeconomia do ING, numa nota. Comentários recentes de responsáveis do BCE geraram dúvidas sobre se as subidas de taxas vão abrandar, ao passo que os dados mostram resiliência da economia da Zona Euro, diz. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.