DJ MARKET TALK: BCE pode subir taxas sem orientação clara sobre decisões futuras

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode aumentar as taxas de juro em 25 pontos base na reunião da próxima semana, mas não deve dar uma orientação específica sobre as decisões futuras, refere Silvia Ardagna, economista do Barclays para a Europa, numa nota. "O BCE deve continuar a não se comprometer com decisões de taxas futuras, mas sinalizar que as taxas estão mais próximas do pico", assinala. Contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.