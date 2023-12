DJ MARKET TALK: BCE pode ter aberto subtilmente a porta a cortes antecipados

(DJ Bolsa)-- Tirar o anúncio do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, fora do caminho reduz o desafio do Banco Central Europeu de fazer cortes antecipados das taxas em 2024, diz Mark Wall, economista-chefe europeu do Deutsche Bank Research, numa nota. "Embora a saída do PEPP possa fazer parecer que o BCE não está a imitar a mudança dovish da Fed, [o banco central] pode ter aberto a porta de forma subtil"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.