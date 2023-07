DJ MARKET TALK: BCE pode ter alcançado pico das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- Os analistas do SEB mantêm a previsão de um pico da taxa de depósitos do BCE a 3,75% por agora, sugerindo que o banco terminou os aumentos de taxas. "Por enquanto, mantemos a nossa previsão de um pico da taxa de depósitos a 3,75% e continuamos a pensar que será uma decisão muito disputada de um novo aumento das taxas no outono", refere Jussi Hiljanen, estratega-chefe para taxas em USD e EUR do SEB, numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.