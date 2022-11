DJ MARKET TALK: BCE pode ter de restringir mais do que o esperado

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode ter de subir mais as taxas de juro do que os mercados descontam atualmente, diz Francis Yared, estratega do Deutsche Bank, numa nota. "A política deve ser mais restringida do que no ciclo anterior para reduzir a inflação e o pico observado em 2017/18 deve ser um fundo e não um teto", diz. Os mercados descontam um pico da taxa de depósito do BCE de cerca de 3% em meados de 2023, segundo a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.