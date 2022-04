DJ MARKET TALK: BCE pode terminar compra de dívida em maio

(DJ Bolsa)--A TD Securities prevê que o Banco Central Europeu acelere o fim do programa de compra de ativos para em maio, e não no terceiro trimestre, conforme anunciado em março. Antes disso, o BCE deve preparar os mercados para um aumento da taxa de juro em junho, disseram analistas da TD. Um movimento dessa natureza teria um impacto substancial nos mercados de dívida, pois "pode adicionar mais lenha à fogueira, ao promover a reavaliaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone