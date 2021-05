DJ MARKET TALK: BCE poderá fazer pequena redução do PEPP na reunião de junho

(DJ Bolsa)--A melhoria do outlook económico e da inflação da Zona Euro pode permitir uma pequena redução das compras de ativos do Banco Central Europeu no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica em junho, dizem economistas do Goldman Sachs. "As yields de obrigações de longo prazo subiram significativamente, mas a estrutura das vendas (até agora) parece mais benigna do que em fevereiro, principalmente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

