DJ MARKET TALK: BCE poderá fazer uma pausa

(DJ Bolsa)-- Os mercados descontam uma probabilidade elevada de o Banco Central Europeu manter as taxas de juro na reunião de 14 de setembro, mas uma "pausa" semelhante à da Reserva Federal dos EUA em junho, também é uma possibilidade, dizem os analistas do Deutsche Bank Research. "Os mercados pensam que também existe uma probabilidade razoável de [o BCE] poder fazer uma 'pausa' como a Fed fez em junho, tendo em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.