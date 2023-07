DJ MARKET TALK: BCE poderá pensar duas vezes antes de novo aumento das taxas

(DJ Bolsa)-- Com a política monetária a penalizar o crédito e os dados de atividade económica a enfraquecer, o BCE poderá optar por uma pausa na por uma pausa nos aumentos de taxas de juro, refere o diretor sénior de economia da Fitch Ratings, Charles Seville, numa nota. O banco aumentou a taxa de depósitos em 25 pontos base para 3,75%, como se esperava. Mas as elevadas taxas de juro podem estar a contrair o crédito e os indicadores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.