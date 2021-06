DJ MARKET TALK: BCE precisa de mudança de política "drástica"

(DJ Bolsa)-- Para que o Banco Central Europeu alcance o mandato de inflação, vai ter de apresentar uma mudança de política "drástica", diz Katherine Neiss, da PGIM Fixed Income. Essa mudança drástica pode ser uma subida significativa das compras de ativos, quando o BCE completar a revisão do quadro da inflação em setembro, diz. "Continuamos a inclinar-nos para a direção em que [o BCE] vai ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone