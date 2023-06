DJ MARKET TALK: BCE precisa de restringir e apanhar Fed, BOE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Embora qualquer ajuste de política monetária do Banco Central Europeu permaneça dependente dos dados, fica claro que há restrição adicional a caminho, disse Dave Chappell, gestor de ativos de rendimento fixo da Columbia Threadneedle Investments. "Da mesma forma que em outros bancos centrais, há necessidade de travar os mercados de trabalho, que é um processo muito difícil de administrar, uma vez que está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.