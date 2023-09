DJ MARKET TALK: BCE prevê abrandamento significativo da economia da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro deve registar um abrandamento económico significativo face ao previsto anteriormente nos próximos anos, com a restrição da política monetária a penalizar a procura, disse o BCE nas previsões atualizadas desta quinta-feira. O bloco deve crescer 0,7% em 2023, 1,0% em 2024 e 1,5% em 2025, face a estimativas anteriores de 0,9%, 1,5% e 1,6%, respetivamente, de acordo com as previsões internas do banco. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.