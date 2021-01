DJ MARKET TALK: BCE reiterará capacidade para ajustar ferramentas

(DJ Bolsa)-- A Allianz Global Investors prevê que o Banco Central Europeu reitere a capacidade de ajustar todas as ferramentas para garantir condições de financiamento favoráveis na Zona Euro, de acordo com Franck Dixmier, diretor de investimentos em ativos de rendimento fixo da gestora. No entanto, nada justifica o anúncio de quaisquer medidas após a expansão e extensão da resposta à pandemia em dezembro, acrescentou.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

