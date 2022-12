DJ MARKET TALK: BCE sem motivo para abrandar taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu está muito atrás da curva de inflação, de modo que "não há razão para desacelerar os aumentos das taxas agora", disse Thomas Mayer, gestor e fundador do Flossbach von Storch Research Institute, numa nota. Portanto, prevê-se o BCE aumente as taxas de juro em 75 pontos base na próxima semana; isso está acima do preço de mercado de cerca de 50 pontos base, de acordo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.