DJ MARKET TALK: BCE sobe expectativas de inflação para 2023, 2024

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu elevou as expectativas de inflação para 2023 e 2024, embora tenha revisto em baixa as estimativas para a inflação subjacente para os próximos anos. Os economistas do BCE esperam agora uma inflação de 5,6% em 2023, 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025, revistos face a 5,4%, 3,0% e 2,2% respetivamente. Contudo, as previsões para a inflação subjacente foram revistas para 5,1%, 2,9% e 2,2% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.