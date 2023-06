DJ MARKET TALK: BCE sobe previsões da inflação, corta expectativas para PIB

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu reviu em alta as expectativas da inflação, enquanto cortou as previsões do PIB para 2023 e 2024 nas projeções económicas mais recentes. O banco espera agora uma inflação de 5,4% em 2023, 3,0% em 2024, e 2,2% em 2025, face a 5,3%, 2,9% e 2,1% previstos em março, respetivamente. Os indicadores das pressões de preços subjacentes continuam robustos, disse banco, mas há sinais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.