DJ MARKET TALK: BCE tem de aumentar taxas para ancorar expectativas de inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve optar por outra subida de 75 pontos base na reunião de 27 de outubro, diz Ulrike Kastens, economista da DWS para a Europa. "Acima de tudo, os receios sobre a inflação elevada que vão manter-se em 2023 e o risco de as expectativas de inflação deixarem de estar ancoradas devem levar o BCE a dar mais um passo agressivo", diz. A DWS espera mais subidas de taxas nos próximos meses, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.