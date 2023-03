DJ MARKET TALK: BCE tem de fazer mais para atingir alvo da inflação de médio prazo

(DJ Bolsa)-- O trabalho do Banco Central Europeu está longe de terminado para atingir o alvo da inflação de médio prazo, diz Ulrike Kastens, economista para a Europa da DWS, esperando uma subida de 50 pontos base na reunião de 16 de março. "Os comentários de vários membros do BCE indicam que mesmo este aumento das taxas não é o último passo", diz a analista numa nota. A taxa de inflação subjacente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.