DJ MARKET TALK: BCE terá de aumentar previsões de inflação para 2023

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as projeções de inflação para 2023 na reunião de política monetária da próxima semana, escrevem analistas do Nomura numa nota. O BCE prevê atualmente uma inflação subjacente média de 4,6% em 2023, referem os analistas. Com a inflação subjacente da Zona Euro acima de 5% em cada mês entre janeiro e maio, o BCE "vai ser forçado a aumentar ...