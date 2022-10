DJ MARKET TALK: BCE vai continuar a aumentar as taxas apesar de recessão iminente

(DJ Bolsa)-- Os índices de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro caíram ainda mais em território negativo em outubro com uma surpresa negativa particularmente evidente na Alemanha e no setor industrial, diz o economista sénior do HSBC Fabio Balboni, numa nota. Isto sugere que a Zona Euro deve entrar numa recessão no quarto trimestre, se já não o fez no terceiro trimestre, diz Balboni. O economista diz que possivelmente será... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.