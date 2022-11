DJ MARKET TALK: BCE vai continuar a subir taxas apesar de possível contração

(DJ Bolsa)-- Os indicadores mais recentes da atividade mostram que a economia da Zona Euro contraiu em outubro, e os indicadores avançados de novas encomendas e expectativas indicam que a contração vai piorar, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa, numa nota. A firma de research económico prevê uma contração do produto interno bruto de 0,5% no quarto trimestre, que será a maior contraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.