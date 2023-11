DJ MARKET TALK: BCE vai ficar agradado com inflação subjacente mais baixa

(DJ Bolsa)-- O abrandamento da inflação é a notícia mais importante para o Banco Central Europeu, diz Ángel Talavera, da Oxford Economics. Os preços na Zona Euro desceram para 2,9% em outubro, face a 4,3% no mês anterior, mostram os dados desta terça-feira, com os efeitos de base a levarem a uma deflação significativa da energia. Mas mais importante é que a inflação subjacente desceu para 4,2%, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.