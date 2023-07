DJ MARKET TALK: BCE vai manter discurso hawkish até ver sinais de desinflação

(DJ Bolsa)-- A dúvida mantém-se no rumo de taxas de juro do Banco Central Europeu, depois de o banco ter salientado que a inflação, embora em queda, deve ficar acima do alvo durante bastante tempo, refere Edward Park, diretor de investimento da Brooks Macdonald, numa nota. Embora o BCE tenha dito que há sinais de que os aumentos de taxas anteriores já travaram a procura, nos últimos tempos o BCE e os mercados não sabem como ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.