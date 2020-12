DJ MARKET TALK: BCE vai manter política de alívio mesmo depois da vacinação

(DJ Bolsa)-- É altamente provável que a política de alívio do BCE se mantenha em vigor mesmo depois do lançamento das vacinas, já que os danos na economia vão ser muito penalizadores, refere Paul Brain, diretor da área de rendimento fixo da Newton Investment Management. Manter as condições financeiras flexíveis, juntamente com o apoio orçamental vai ajudar a fase de recuperação e transiçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

