DJ MARKET TALK: BCE vai subir taxas em julho; não deve pausar já

(DJ Bolsa)-- A subida de 25 pontos base do Banco Central Europeu em julho está praticamente garantida e a grande questão é se haverá um grande sinal para subidas depois disso, dizem Simon Wells e Fabio Balboni, respetivamente economista-chefe para a Europa e economista sénior do HSBC Global Research. Qualquer outro desfecho que não a subida de 25 pontos base em julho será uma grande surpresa e "isso apesar de algum abrandamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.