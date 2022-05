DJ MARKET TALK: BCE/Lagarde abre caminho para ajuste moderado das taxas

(DJ Bolsa)-- Numa publicação num blogue, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dá uma imagem clara sobre com as futuras subidas das taxas podem proceder depois de um período em que vários governadores sinalizaram mensagens divergentes, dizem economistas do Citi. O plano fornecido por Lagarde é consistente com um rumo de subidas das taxas de juro que as leva para o nível zero face ao nível atual de -0,5% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

