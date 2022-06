DJ MARKET TALK: BCE/Lagarde indica possíveis aumentos maiores das taxas após julho

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu planeia começar a aumentar as taxas com uns modestos 25 ponto base em julho, mas isso não significa que subidas de maior dimensão não sejam possíveis no futuro, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, esta quinta-feira. "É uma boa prática, seguida muitas vezes pela maioria dos bancos centrais, começar com um aumento incremental que é considerável mas não excessivo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone