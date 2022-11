DJ MARKET TALK: Bear market das Bunds está a chegar ao fim

(DJ Bolsa)--O bear market das Bunds está a chegar ao fim e pode ser substituído por uma lateralização prolongada, escreveram os estrategas de taxas do Morgan Stanley numa nota de research. O banco prevê um intervalo de negociação de 2,00% a 2,50% para as yields das Bunds a 10 anos até meados do primeiro trimestre de 2023, seguido de um intervalo de 1,50% a 1,60% no próximo verão. Dito isso, As yields podem chegar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.