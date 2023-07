DJ MARKET TALK: Beijing deve manter ligeiro alívio da política no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis políticos da China devem manter as políticas de alívio na reunião do Politburo no final de julho, numa altura de abrandamento do setor imobiliário, enfraquecimento das exportações e da procura interna, dizem economistas do Goldman Sachs numa nota. A reunião deverá definir o tom das políticas económicas no segundo semestre. Contudo, as medidas de alívio devem ser contidas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.