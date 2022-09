DJ MARKET TALK: Beijing não deve retirar política zero-Covid logo após congresso

(DJ Bolsa)-- A política zero-Covid-19 da China não deve ser retirada imediatamente depois do 20º congresso do Partido Comunista em meados de outubro, mas há sinais a que os investidores devem estar atentos, diz Jasmine Duan, estratega da RBC Wealth Management, numa nota. Estes incluem qualquer mudança na narrativa do governo sobre a Covid-19, uma aceleração do programa de vacinação e desenvolvimentos de medicamentos domé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone