DJ MARKET TALK: Beijing pode aliviar ligeiramente regras da Covid antes de março

(DJ Bolsa)-- As autoridades chinesas poderão aliviar as medidas da Covid-19 em "pequenos passos" antes de março e depois acelerar o ritmo de reabertura, referem economistas do Nomura liderados por Ting Lu numa nota. A primeira fase do alívio destina-se a "desencorajar confinamentos de cidades inteiras e tomar medidas em direção a aliviar as curvas demasiado restritivas da Covid-19, especialmente os testes PCR em massa"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.