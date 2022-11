DJ MARKET TALK: Beijing pode ter de escolher entre mais casos ou confinamentos

(DJ Bolsa)-- Com os casos da Covid-19 a continuarem a atingir novos máximos, Beijing pode "brevemente precisar de escolher entre mais confinamentos ou mais surtos da Covid-19", diz Hui Shan, economista do Goldman Sachs, numa nota. O banco dos EUA atribui uma probabilidade de 30% a uma reabertura do pós-pandemia no país antes do segundo trimestre de 2023, o que "inclui alguma probabilidade de uma saída forçada e desordenada"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.