DJ MARKET TALK: Beijing vai tomar medidas adicionais para suportar crescimento

(DJ Bolsa)-- O governo chinês vai tomar medidas adicionais para suportar o crescimento, que devem dar primazia às indústrias de inovação tecnológica e desenvolvimento verde, disseram os economistas do HSBC Global Research Jing Liu e Erin Xin, numa nota. "Após a conclusão do congresso do partido, Beijing deve procurar medidas mais concretas para ajudar a solidificar a recuperação" e impulsionar um "crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.