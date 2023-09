DJ MARKET TALK: Bens duradouros dos EUA devem cair no 3T

(DJ Bolsa)--O investimento das empresas norte-americanas em equipamentos "provavelmente desacelerou acentuadamente" no terceiro trimestre, afirma Olivia Cross, da Capital Economics, numa nota sobre as encomendas de bens duradouros de agosto. O Departamento de Comércio informou que as encomendas subiram 0,2% no mês passado, após contraírem 5,2% em julho. Cross diz que as contrações no início do trimestre compensariam o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.